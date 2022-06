Syrie : L’explosion d’une mine tue onze civils dont des enfants

À Deraa (sud de la Syrie), l’explosion d’une mine a fait onze morts, dont cinq enfants de moins de 16 ans et 34 blessés, a annoncé l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Onze civils dont des femmes et des enfants ont été tués et plus de 30 blessés quand leur pick-up a sauté sur une mine samedi près de Deraa dans le sud de la Syrie, a indiqué une ONG syrienne. Ces engins explosifs, laissés par les protagonistes de la guerre en Syrie dans les champs, le long des routes et dans des bâtiments, ont tué des centaines de civils et blessé des milliers ces dernières années. Depuis le début de 2022, 124 personnes au total ont péri dans l’explosion de ces engins.