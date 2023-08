Russie: L’explosion d’une station-service a fait au moins 35 morts

Au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans l’explosion et l’incendie d’une station-service au Daguestan, république du Caucase russe, selon un nouveau bilan publié, mardi, par les autorités. Les causes de la catastrophe ne sont pas encore connues, mais les accidents et incendies de ce type sont courants en Russie. Souvent, ils sont dus à des violations des normes de sécurité ou à la vétusté des installations.