Somalie : L’explosion d’une voiture piégée fait trois morts à Mogadiscio

Une voiture piégée a explosé samedi à Mogadiscio, en Somalie. Trois civils ont perdu la vie et huit et huit autres ont été blessés.

Au moins trois personnes ont été tuées et huit blessées samedi dans l’explosion d’une voiture piégée près d’un point de contrôle sur un axe-clé de Mogadiscio, selon un responsable sécuritaire et des témoins.

«L’explosion était forte»

«La police a ouvert le feu sur le véhicule et l’a pris en chasse. Cela a permis à de nombreuses personnes de s’écarter de la route. Cela a vraiment limité le nombre de victimes que l’explosion était susceptible de causer», a-t-il ajouté. «D’après nos informations trois civils sont morts et huit autres sont blessés». Des témoins ont indiqué avoir entendu des tirs et vu des véhicules s’éparpiller avant l’explosion.