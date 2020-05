Genève

L’expo où l’on choisit les œuvres

Le public est invité à voter en ligne pour sélectionner des pièces exposées prochainement à l’Ariana. Une démarche inédite pour le musée qui va retrouver ses visiteurs après deux mois d’arrêt.

Une exposition qui permet à tout un chacun de devenir en quelque sorte curateur. C’est la proposition originale du Musée de l’Ariana, à Genève, qui a lancé jeudi un vote en ligne invitant à choisir des œuvres parmi une présélection. Les plus plébiscitées serviront à constituer le corps de la future expo «En noir et blanc ou en couleurs?». Cette démarche participative, «inédite pour nous» précise Laurence Ganter, responsable de la communication du musée, doit permettre à l’institution de renouer «plus étroitement» avec son public, après deux mois de fermeture. «Cela permet de rendre les visiteurs plus actifs et c’est également un moyen de tisser une passerelle, notamment vers ceux qui ont un peu d’appréhension à retourner au musée, poursuit Laurence Ganter. Nous sommes actuellement en train de mettre en place un plan de protection pour notre réouverture le 21 mai.»