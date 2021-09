Emirats arabes unis – L’expo universelle 2020 ouvre ses portes à Dubaï

Émirats arabes unis : L’expo universelle 2020 ouvre ses portes à Dubaï

Elle devait se tenir l’an dernier mais a finalement débuté jeudi avec la cérémonie d’ouverture. L’exposition universelle déroulera ses fastes jusqu’au 31 mars 2022. La Suisse y présente un stand.

1 / 3 Le chef de Présence Suisse, Nicolas Bideau, devant le pavillon de la Suisse à Dubaï. Présence Suisse L’intérieur du pavillon. Présence Suisse Une immersion dans le pavillon Suisse à l’Exposition universelle 2020 à Dubaï. Présence Suisse

Les Émirats arabes unis espèrent accueillir 25 millions de visiteurs pour l’Expo-2020 de Dubaï, première exposition universelle organisée au Moyen-Orient et plus grand événement à l’échelle mondiale depuis le début de la pandémie de Covid-19.

L’Expo-2020 promet de dévoiler merveilles architecturales et innovations technologiques dans ses nombreux pavillons, représentant plus de 190 pays. Alors que les autorités japonaises avaient banni le public pour ses Jeux olympiques de Tokyo, Dubaï ouvre grand ses portes aux touristes étrangers qui devront porter des masques et respecter une distanciation sociale. Les visiteurs devront avoir été vaccinés ou disposer d’un test PCR négatif.

La Suisse en bonne place

Le Pavillon suisse, qui propose aux visiteurs une expérience unique mettant en avant les diverses facettes de notre pays, représenté à la fois comme une destination touristique prisée pour la beauté de ses montagnes et un haut lieu de l’innovation. Exploité en collaboration avec des acteurs issus des milieux économiques, scientifiques et politiques, le Pavillon suisse servira pendant six mois de plateforme pour consolider les relations avec les partenaires commerciaux au Moyen-Orient et renforcer les performances économiques et l’attrait touristique de la Suisse dans la région.

L’Europe présente malgré des critiques

Parmi les attractions attendues: les Harlem Globetrotters et un robot panda chinois. Les amateurs de voyages futuristes pourront visiter une cabine Hyperloop, tandis que les passionnés d’Histoire auront l’occasion de voir un ancien sarcophage dans le pavillon égyptien. La Chine se vante d’avoir un des plus grands pavillons, en forme d’ampoule, alors que le Maroc a construit le sien en terre faisant valoir des raisons environnementales. Les Néerlandais, eux, auront une pyramide recouverte de plantes comestibles et irriguée par de l’eau de pluie solaire.

La plupart des États européens participent à l’événement, malgré l’appel du Parlement européen à le boycotter, «afin de montrer leur rejet des violations des droits humains aux Émirats», selon une résolution votée à la mi-septembre.