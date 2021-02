États-Unis : L’exposé choc de l’accusation au procès de Trump

Des policiers hurlant de douleur, des élus terrifiés, des assaillants menaçants: les procureurs démocrates ont diffusé mercredi des images parfois à la limite du soutenable pour souligner la violence inouïe de l’assaut sur le Capitole, qui vaut à Donald Trump d’être jugé au Sénat pour «incitation à l’insurrection».

«Le grand mensonge»

Après l’échec de ses plaintes en justice et de ses multiples pressions sur les agents électoraux des États-clés, «le président Trump s’est retrouvé à court d’options non violentes pour se maintenir au pouvoir», a estimé l’élu Ted Lieu. Il s’est alors tourné vers «des groupes qu’il a cultivés pendant des mois», comme le groupuscule d’extrême droite Proud Boys, dont plusieurs membres se trouvaient parmi les assaillants du Capitole, a ajouté sa consœur Stacey Plaskett, en rappelant que le président les avait appelés, en octobre, à «se tenir prêts».

«Cible dans le dos»

Horizon judiciaire chargé

Donald Trump reste très populaire dans une partie de l’électorat et exerce encore une forte influence sur le parti républicain. Si une poignée de sénateurs du «Grand Old Party» se sont dits prêts à le condamner, et que certains lui ont imputé une responsabilité dans l’attaque, il semble peu probable que 17 joignent leur voix aux démocrates pour le déclarer coupable, et in fine le rendre inéligible.