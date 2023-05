L’expulsion par la Suisse d’un réfugié iranien jugée illégale

L’expulsion de ce retraité iranien installé en Suisse depuis 1969 relève d’un viol au respect de sa vie privée, a conclu la Cour européenne des droits de l'Homme mardi passé. L’homme, âgé de 82 ans et bénéficiaire d’un permis d’établissement depuis 1979, s’était vu refuser une autorisation de séjour pour rentier par le Tribunal fédéral en 2018. En cause, de multiples condamnations pénales qui l’avaient vu séjourner en prison à plusieurs reprises entre 1988 et 2004.