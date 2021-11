Versoix (GE) – L’expulsion que l’Etat retarde sans cesse énerve

«L’incapacité du gouvernement à s’affranchir des groupes de pression et à faire respecter la loi depuis des années me gêne beaucoup.» Au début du mois, le député Charles Selleger (hors parti) a interpellé le Conseil d’Etat pour la... cinquième fois depuis 2019. Qu’il ne fasse rien pour déloger des forains d’un chalet construit illégalement à la Bécassière l’interloque.

«Foutre la paix aux forains»

La police avait bien tenté de procéder à l’expulsion en 2018 (lire l’encadré), mais elle avait battu en retraite face à la résistance de la communauté. Depuis lors, rien, malgré les réitérées promesses de l’Exécutif de faire appliquer la règle. «Il a donné des échéances sans jamais les respecter. Cela illustre sa faiblesse. On n’est plus dans l’Etat de droit», peste Charles Selleger. Cette posture exaspère un autre député, Christo Ivanov (UDC). «Les forains sont des êtres humains, à un moment il faut arrêter et leur foutre la paix!» Pour lui, c’est l’impéritie de l’Etat, incapable de bien les loger, qui a causé ce blocage.

«Je ne dérange personne»

Christian Walder, qui vit dans la bâtisse illicite avec sa famille, en a gros sur le cœur. «Notre communauté est moins bien logée que des animaux. Vu qu’on ne peut pas agrandir la zone, on est bien obligés d’aller en hauteur. Et si je dois respecter la loi, tout le monde doit le faire: la moitié des habitants du site vivent dans du bâti illégal. Qu’on m’expulse, mais les autres aussi, alors! Je ne dérange personne.» Charles Selleger, lui, en fait une question de principe. «Donner un terrain constructible aux forains, OK. Mais il faut faire une loi.» Et en attendant, appliquer l’actuelle, juge-t-il.