Valais: L’extension de la prison se basait sur de vieilles normes

L’agrandissement de la prison des Iles, à Sion, va coûter quelques millions de plus que prévu. La faute à des façons de faire trop anciennes, sur lequel le projet initial s’appuyait. Dans sa demande de crédit complémentaire, le Conseil d’Etat valaisan indique que le devis général a été sous-estimé, notamment du point de vue des normes en vigueur en matière de prévention d’incendie et d’énergie. Il précise aussi que les principes de construction qui avaient prévalu à l’époque, et sur lequel le devis initial s’appuyait, ne sont plus réalisables de nos jours. Annoncé à 12,5 millions de francs, ce chantier d’extension de l’établissement pénitentiaire devrait coûter finalement 16,3 millions. Excluant les valeurs liées au renchérissement, le gouvernement a donc sollicité une rallonge de 2,35 millions, qu’il a obtenue mardi des députés (91 oui, 9 non et 25 abstentions).