Les Cantons répondent à Berset - «L’extension de l’obligation du certificat Covid paraît inévitable»

Désaccord dans l’économie

L’Union suisse des arts et métiers dénonce «une mesure pour une mesure» et «rejette fermement» la proposition de Berne. «Au vu de ce qui se passe à l’étranger, on peut douter que cette mesure soit vraiment adaptée pour réduire le nombre d’infections», dit la faîtière. En revanche, economiesuisse la salue. «Le Conseil fédéral pourrait ainsi non seulement réduire le risque d'infection, mais aussi tenir sa promesse aux personnes vaccinées. Il leur a en effet été promis qu'ils pourraient revenir à la normale grâce à la vaccination», dit l’organisation.