Covid - L’extension du pass sanitaire entre vigueur le 9 août en France

Tests salivaires rapides pas assez fiables

La Haute autorité de santé française (HAS) estime mercredi que les tests salivaires rapides de dépistage du Covid-19 «présentent des performances trop hétérogènes», et «suspend» donc sa recommandation de prise en charge de ces dispositifs par la Sécurité sociale. De «nouvelles données disponibles (...) révèlent une grande variabilité des résultats obtenus, remettant en cause leur efficacité. Par ailleurs, des alternatives fiables présentant les mêmes niveaux d’acceptabilité ou de rapidité existent désormais», explique la HAS dans un communiqué. Ces tests, dits «intégrés», donnent un résultat sur la présence ou non du virus en quarante minutes environ, à partir d’un échantillon de salive.