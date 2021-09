Réchauffement climatique : L’extension d’une mine de charbon suscite la controverse en Australie

En dépit des appels à réduire ses émissions de carbone, l’Australie a approuvé, jeudi, l’extension d’une mine de charbon, pour répondre à une «hausse de la demande».

De plus en plus de voix s’élèvent, dans le pays et à l’étranger, pour demander à Canberra de fixer des objectifs plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique. Les dirigeants de 196 pays se réuniront du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow (Écosse) pour la conférence mondiale sur le climat (COP26).