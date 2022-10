Suisse: «L’extinction de l’éclairage public ferait perdre la vue aux malvoyants»

«Si l’on éteint la ville ou les enseignes des magasins, tous mes repères, y compris temporels, disparaissent», confie Hervé Richoz, malvoyant depuis 25 ans. Ce Valaisan s’inquiète de la régulation de l’éclairage public, annoncée par certaines villes, dans le but d’ économiser l’énergie et éviter la pénurie cet hiver.

Avec près de 400’000 personnes en situation de handicap visuel dans notre pays, la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) demande «instamment» aux autorités de remédier à cette mesure «La réduction, voire l’extinction complète de l’éclairage public ferait, à proprement parler, perdre la vue aux personnes malvoyantes», insiste-t-elle dans un communiqué.

Davantage confrontés au danger

«La gestion d’économie d’énergie est du ressort exclusif de chaque ville. Les possibilités ne sont pas les mêmes partout, répond Marc Moser, porte-parole de l’Union des villes suisses (UVS). Mais l’extinction de l’éclairage public n’est pas une priorité actuellement. Et les villes tiennent compte de la sécurité des habitants.» Et les malvoyants, comme Hervé Richoz, veulent en effet pouvoir s’orienter et se déplacer de manière autonome dans l’espace public. «Le manque de lumière nous confronte encore davantage aux dangers, comme les travaux par exemple, qui se multiplient en ville, poursuit le sexagénaire. C’est déjà le stress en journée, alors imaginez le soir, sans nos repères! Sans compter que tout le monde n’a pas la canne blanche.»