Allemagne : L’extrême droite tient un congrès controversé

En pleine pandémie, les partisans de l’extrême droite allemande se sont réunis en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour un congrès qui fait jaser.

Le chef du premier parti d’opposition allemand a exhorté les délégués à observer scrupuleusement le respect des gestes barrières et le port du masque de protection, condition sine qua non à la poursuite du rassemblement.

Potentiel «Hot spot»

Et le parti écologiste a organisé le sien via vidéo-conférence le week-end dernier. L’Allemagne a dépassé vendredi le million de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, et enregistré près de 16’000 décès, selon les données de l’institut de veille sanitaire Robert Koch.

«Propagande de guerre»

Des manifestants, invités par deux membres de l’AfD dans le bâtiment de la chambre des députés, ont même interpellé et insulté des élus, y compris le ministre de l’Economie Peter Altmaier. L’incident a provoqué un tollé et contraint Alexander Gauland à présenter ses excuses au nom de l’AfD.

À un an des élections législatives, l’extrême droite est plus affaiblie que jamais par des dissensions internes. Dans un sondage de l’institut Forsa diffusé samedi, elle est créditée seulement de 7% des intentions de vote, son plus mauvais score depuis juillet 2017 et loin des 15% recueillis au plus fort de la crise migratoire.