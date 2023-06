Allemagne: L’extrême droite allemande va diriger une collectivité territoriale

Le parti d’extrême droite AfD a décroché dimanche la direction d’une collectivité territoriale en Allemagne, une victoire électorale qui est une première pour cette formation et confirme sa poussée dans les sondages. C’est la première fois que le parti, créé il y a dix ans, s’impose pour l’élection d’un «Landrat», dirigeant d’une administration territoriale regroupant plusieurs communes.

Robert Sesselmann, le candidat de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), prend les commandes du district de Sonneberg, dans la région de Thuringe, à la frontière avec la Bavière, après l’avoir emporté au second tour par 52,8% des voix contre le candidat du parti conservateur CDU.

«Écrivez l’histoire»

L’Allemagne avait les yeux rivés sur le vote dans cette collectivité comprenant quelque 57’000 habitants, au moment où l’AfD connaît une poussée dans les sondages, avec entre 18 et 20% des intentions de vote au niveau national, selon de récentes études.

Le parti d’extrême droite, entré au parlement en 2017, est désormais au coude à coude avec le parti social-démocrate (SPD) du chancelier Olaf Scholz, derrière les conservateurs de la CDU mais nettement devant les Verts et les libéraux (FDP). Ses scores sont encore plus élevés dans les États régionaux de l’est de l’Allemagne, dont fait partie la Thuringe.

«Écrivez l’histoire et votez pour Robert Sesselmann, le premier Landrat de l’AfD», avait exhorté la présidente nationale du parti Alice Weidel dans un spot de campagne. Le SPD, parti du chancelier Olaf Scholz, les Verts, le FDP et la gauche avaient appelé à soutenir le candidat CDU au second tour.