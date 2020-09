Italie : L’extrême droite espère conquérir des fiefs de gauche dont la Toscane

Six régions italiennes doivent élire de nouveaux présidents, dont plusieurs pourraient basculer de gauche vers l’extrême droite, fragilisant du même coup la coalition gouvernementale.

Les électeurs ont commencé à voter dimanche matin et auront jusqu’à 15 heures lundi pour venir déposer leurs bulletins en suivant de stricts protocoles de sécurité, dans ce pays où la prévalence du coronavirus remonte depuis sept semaines.

Six régions – quatre à gauche (Toscane, Campanie, Pouilles et Marches), deux à droite (Ligurie et Vénétie)- doivent élire de nouveaux présidents.