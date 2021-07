Politique : L’extrême-droite européenne s’unit autour de Le Pen et Salvini

Une quinzaine d’alliés en Europe ont signé vendredi une déclaration commune rappelant que la famille devait faire contrepoids à «l’immigration de masse».

Parmi eux, figurent donc Marine Le Pen, le chef de la Ligue italienne Matteo Salvini , le Premier ministre et patron du Fidesz hongrois Viktor Orban , le chef du parti polonais Droit et justice Jaroslaw Kaczynski , le patron de Vox en Espagne Santiago Abascal et la cheffe de Fratelli d’Italia (néo-fasciste) Georgia Meloni.

Désunis au parlement

Ces partis ne font pas partie des mêmes groupes au Parlement européen. Le RN et la Ligue appartiennent au groupe Identité et Démocratie (ID), tandis que Droit et Justice, Vox et Fratelli d’Italia sont dans le groupe des Conservateurs et réformistes (CRE). Le Fidesz, qui a divorcé en mars du groupe du Parti populaire européen (PPE), est lui à la recherche d’autres partenaires.