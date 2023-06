Espagne : L’extrême droite prend ses quartiers dans plusieurs villes

La cité médiévale de Tolède fait partie des villes qui se sont dotées d’une municipalité de coalition PP-Vox. AFP

Le parti d’extrême droite Vox s’est installé samedi, en coalition avec le Parti populaire (conservateur) à la tête de dix villes d’importance en Espagne, une alliance qui pourrait être renouvelée au niveau national après le scrutin du mois prochain.

Succès de PP et Vox

La cité médiévale de Tolède et la ville septentrionale de Burgos figurent parmi les villes qui se sont dotées d’une municipalité de coalition PP-Vox après les élections locales et régionales du 28 mai. Dans un communiqué, Vox a expliqué qu’il chercherait à supprimer les services municipaux «idéologiques» comme ceux consacrés à la promotion de l’égalité qui «gaspillent» de l’argent et n’ont pas résolu «les vrais problèmes» des gens.

Les succès de PP et Vox au scrutin du 28 mai ont conduit le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez à convoquer des élections législatives anticipées pour le 23 juillet. Les sondages indiquent que le PP devrait remporter la majorité dans la plupart des circonscriptions mais se verrait obligé de conclure une alliance potentiellement inconfortable avec Vox pour pouvoir former un gouvernement. Pedro Sanchez a fait de la menace d’un gouvernement incluant ce parti antiféministe et socialement conservateur un thème central de sa campagne pour être réélu.

«Violence de genre»

Jeudi, un accord conclu entre le PP et Vox pour gouverner la région de Valence (Est), à un peu plus d’un mois des élections nationales, a suscité la controverse. Le responsable de Vox à Valence, Jose Maria Llanos, a déclenché un tollé en déclarant que «la violence de genre n’existe pas». Le dirigeant du PP, Alberto Nunez Feijoo, qui cultive une image de modéré, a immédiatement tenté de se distancier en tweetant que «la violence de genre existe bel et bien», ajoutant que «le PP ne reculera pas dans le combat contre ce fléau». Jusqu’à présent, Vox n’a gouverné en coalition avec le PP que dans la région de Castille-et-Leon (Nord).

Fondé en 2013 par d’anciens membres du PP, Vox est la troisième force politique au Parlement. Parmi les autres villes où a été installée samedi une municipalité de coalition PP-Vox figurent Alcala de Henares, lieu de naissance de l’écrivain Miguel de Cervantes, et Mostoles, une banlieue au sud de Madrid.