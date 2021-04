Automobilisme : L’Extreme E, nouvel ovni de la galaxie sports mécaniques

Les courses de 4x4 électriques débutent ce week-end en Arabie saoudite. Avec Jenson Button, Sébastien Loeb ou Carlos Sainz, le spectacle promet d’être au rendez-vous.

Course de 4x4 électriques dont le but paradoxal est de sensibiliser aux enjeux environnementaux, l’Extreme E débute samedi et dimanche dans le désert d’Arabie saoudite, avec des pilotes stars comme Jenson Button, Sébastien Loeb ou Carlos Sainz.