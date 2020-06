Attentat antisémite (All)

L’extrémiste de Halle sera jugé en juillet

L’homme qui avait voulu s’en prendre aux fidèles réunis dans la synagogue, avant d’abattre deux personnes dans un snack voisin, devra répondre de meurtres et de tentatives de meurtre. Il avait récemment tenté de s’évader de prison.

L'auteur présumé de l'attentat antisémite qui avait visé une synagogue, en octobre dernier à Halle (All), et coûté la vie à deux personnes sera jugé à partir du 21 juillet. Il comparaîtra notamment pour meurtres et tentatives de meurtre, a annoncé lundi le tribunal. Stephan Balliet, un extrémiste de droite âgé de 27 ans au moment des faits, est accusé d'avoir «commis le 9 octobre 2019 un attentat contre des citoyens et citoyennes de confession juive avec une motivation antisémite, raciste et xénophobe», selon le communiqué de la Haute Cour régionale de Naumburg. Il sera jugé pour «tentative de meurtre aux dépens de 98 personnes au total» et incitation à la haine raciale au cours de ce procès, prévu pour durer jusqu'à la mi-octobre et où 40 personnes se sont portées partie civile.