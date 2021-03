«Sports Illustrated» : Leyna Bloom marque l’histoire

Le mannequin est la première femme transgenre de couleur à poser pour le «Sports Ilustrated Swimsuit Issue».

«Je veux que les gens voient que mon autonomie et mon anatomie sont belles et que l’on peut être respecté, apprécié et aimé indépendamment de sa taille, de sa sexualité et de la couleur de sa peau. Je fais la promotion de quelque chose qui manquait au monde: la beauté trans sous toutes les formes et dans toutes les tailles», a déclaré Leyna au «New York Times».