Leysin/Les Mosses: le projet de canons à neige nécessite d’importantes corrections

Appliquer la loi et non des visions politiques

Sur les rails depuis des années, le projet d’enneigement artificiel est apparu dans un contexte qui lui était plus favorable qu’aujourd’hui. Le Grand Conseil a en effet changé de vision sur ce sujet, préférant soutenir un tourisme plus durable. Selon la ministre de l’Économie Isabelle Moret dans «Le Temps», «aujourd’hui, ce type de projet n’obtiendrait plus de financement. Notre objectif est d’encourager les alternatives à la seule pratique du ski pour développer des activités quatre saisons.» Mais à l’autorité des permis de construire, c’est toujours la loi en vigueur qui fait foi, explique Richard Hollenweger. «Si le politique change d’avis, il doit réviser la loi. En attendant, il a la possibilité de placer un terrain en «zone réservée» si besoin; ça n’a pas été fait dans ce cas-là.»