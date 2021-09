Smartphones : LG pense avoir résolu le problème des mobiles pliants

Le groupe sud-coréen a mis au point un «nouveau matériau» qui vise à rendre à la fois les écrans pliants plus résistants et la pliure moins visible.

Le nouveau matériau est censé durer plus longtemps et être plus souple.

LG a annoncé le développement d’une nouvelle technologie qui pourra être appliquée aux écrans pliants. Conçu par sa filiale LG Chem et baptisé Real Folding Window, ce «nouveau matériau», comme le nomme LG dans son communiqué, est utilisé pour recouvrir les deux faces d’un film plastique de polyéthylène téréphtalate (PET). L’idée consiste à appliquer ce revêtement sur un écran OLED pour rendre sa surface plus durable et résistante, «aussi dure que le verre», dit LG, les parties pliables «aussi souples que le plastique», et la pliure moins visible, principal problème des smartphones à écran pliant. LG assure que l’écran reste intact après avoir dépassé les 200’000 pliages.