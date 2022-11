Auto : LG rend les enceintes invisibles dans les voitures

LG a annoncé le lancement d’un nouveau genre de haut-parleurs ultrafins. Ces derniers sont voués à être intégrés dans les habitacles des voitures, promettant un gain de place significatif. Cette nouvelle technologie nommée Thin Actuator Sound Solution fait vibrer les surfaces et les éléments du véhicule, promettant une expérience audio 3D riche et immersive, selon le fabricant. L’enceinte audio en elle-même n’est pas plus grande qu’une feuille au format A6 et pourrait être installée dans l’appuie-tête, dans le tableau de bord ou n’importe où dans la voiture, son poids et ses dimensions réduites ainsi que l’absence de grille de protection lui offrant une grande polyvalence. LG souligne au passage que ce gain d’espace ne se fait pas au détriment de la qualité sonore et promet d’en faire une démonstration dès le CES 2023 de Las Vegas, qui se déroulera du 5 au 8 janvier 2023.