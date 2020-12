Rapport : LGBTI: des progrès mais encore du travail à faire

Selon le rapport annuel de l’Association Internationale des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et Intersexes, 69 pays criminalisent toujours les relations de même sexe.

Les droits des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles ont fait des progrès en 2020 mais 69 pays continuent de criminaliser les relations consensuelles entre personnes de même sexe, a souligné mardi l’Association Internationale des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et Intersexes.

«Ce chiffre a baissé d’un point cette année, car le Gabon a fait marche arrière par rapport à la disposition criminalisante qu’il avait adoptée en 2019 – qui est devenue la loi de ce type à la vie la plus courte de l’histoire moderne», a noté Lucas Ramón Mendos, coordinateur de la recherche à ILGA World et principal auteur du rapport annuel, paru mardi. «De plus, la semaine dernière, le parlement du Bhoutan a approuvé un projet de loi visant à dépénaliser les relations consensuelles entre personnes du même sexe, qui pourrait bientôt être promulgué», a-t-il ajouté.

Effets de la pandémie

«Partout où de telles dispositions existent», explique Lucas Ramón Mendos, «les personnes peuvent être dénoncées et arrêtées à tout moment, même si elles sont simplement soupçonnées d’avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe. Les tribunaux les poursuivent activement et les condamnent à la prison, à la flagellation publique, voire à la mort».

Et de citer la prolifération de ce que l’on appelle les «zones sans LGBT» en Pologne, l’Indonésie qui a cherché à donner une nouvelle impulsion aux «thérapies de conversion» et l’annulation de deux interdictions de telles pratiques en Floride, aux États-Unis, par exemple. Ces «thérapies» sont censées changer l’orientation sexuelle et sont extrêmement controversées, en raison des risques psychologiques qu’elles présentent et de l’absence de preuve qu’elles aient une quelconque efficacité.