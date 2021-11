Hockey sur glace – LHC: Phil Varone en route pour Berne

Phil Varone devrait prendre la direction du CP Berne dans les prochaines heures. Selon nos informations, le LHC et le club de la capitale o nt trouvé un accord pour que l’attaquant canadien (30 ans) passe dans le camp des Ours avec effet immédiat. Et, cela, jusqu’au terme de la saison, dans le cadre d’un transfert définitif.