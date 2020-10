Le dossier Charles Hudon au Lausanne HC est «bouclé à 99%», selon nos informations. L’attaquant canadien de 26 ans (en fin de contrat à Montréal) devrait recevoir son permis de travail dans les prochaines heures et pourrait disputer sa première rencontre sous le maillot des Lions vendredi à Zoug. Directeur des opérations hockey du club vaudois, Petr Svoboda nous a confirmé la tendance mercredi matin, en évoquant par ailleurs un contrat d’une saison (sans clause NHL).

L’arrivée de l’ailier aux 127 rencontres dans la plus prestigieuse ligue du monde (et aux 35 points en 46 matches de AHL lors du dernier championnat) ne devrait pas être l’unique mouvement enregistré par le Lausanne HC cette semaine. D’après nos sources, un échange (le troisième de l’été pour le LHC) impliquant l’attaquant Mauro Jörg et le défenseur de FR Gottéron Noah Schneeberger, tous les deux indésirables dans leur club respectif, serait à bout touchant.