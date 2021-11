Genève – L’hébergement d’urgence à l’hôtel repart pour un tour

Le City Hostel Geneva, dans le quartier de Sécheron, est l’un des quatre établissements qui a accueilli des sans-abri, ces dix derniers mois. dra

«Tout le monde est gagnant: les sans-abri, hébergés au chaud avec un encadrement adéquat, et les hôteliers qui ont pu (un peu) compenser leurs pertes liées à la crise du Covid.» Le Canton et le Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE) ont tiré un bilan «extrêmement positif» de dix mois d’accueil des plus précarisés dans quatre établissements genevois (deux sur chaque rive).

Lancé en décembre 2020, le dispositif devrait se prolonger jusqu’à fin mars prochain – cette fois financé par la Ville de Genève, si le Conseil municipal vote prochainement les 2 millions de budget prévus pour poursuivre l’opération. Celle-ci devrait compter un hôtel de plus et faire passer le nombre de chambres disponibles de 165 à 210, dont les prix ont été négociés entre 65 et 85 francs la nuit.

Un «soulagement» pour les SDF

Jusqu’ici, l’hébergement d’urgence à l’hôtel a accueilli 606 personnes, dont une soixantaine de familles, pour un total de plus de 46’000 nuitées. Encadrés par 23 collaborateurs du CausE, les occupants sont généralement restés trois mois dans les établissements concernés.

Pour la directrice du collectif, Aude Bumbacher, c’est là tout l’avantage du système: «On allie hébergement de longue durée et accompagnement individuel pour des personnes aux profils très différents. Cette solution permet aux plus précaires de ne pas retourner dans la rue la journée, d’avoir plus d’intimité que dans un dortoir PC (ndlr: une partie d’entre eux resteront d’ailleurs fermés cet hiver sauf en cas de grand froid) et d’être plus en sécurité.» La responsable a surtout mis en lumière l’accompagnement offert aux bénéficiaires. «On a pu évaluer la situation de chacun, les aider sur le plan médical, éducatif, psychologique, administratif ou encore travailler sur leur parcours professionnel. Pour eux, cela a été un grand soulagement. Ce temps de pause leur a permis d’aller de l’avant.»

Pas de solution miracle

Ainsi, 20% des personnes hébergées ont retrouvé un logement stable: «C’est plus que ce que l’on avait imaginé», s’est félicité Aude Bumbacher. Mais comme en matière de précarité, il n’existe pas de formule magique, 50% restent aujourd’hui dans des situations transitoires et 30% sont retournées à la rue. «Ce type d’hébergement ne répond pas à tous les besoins, évidemment, mais il évite la «politique du thermomètre», où l’aide n’intervient que par grand froid», a relevé Fabrice Roman, président du CausE. Parallèlement à ce dispositif, le collectif et les autorités ont loué le travail de nombreuses autres associations qui gèrent leurs propres centres d’accueil.