Espace: L’hélicoptère martien de la NASA a pris des clichés impressionnants

1 / 3 La carcasse photographiée est celle des équipements qui ont permis au Rover Perseverance de se poser sur Mars. NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech

L’hélicoptère martien Ingenuity de la NASA a pu survoler et photographier le parachute qui a permis au rover Persévérance de l’agence de se poser sur Mars le 18 février 2021. Ces images spectaculaires en couleur ont été prises le 19 avril dernier lors du 26e vol de l’hélicoptère martien et sont d’une grande utilité pour l’agence spatiale. «Chaque fois que nous sommes en vol, Ingenuity couvre un nouveau terrain et offre une perspective qu’aucune mission planétaire précédente n’a pu atteindre», explique Teddy Tzanetos, chef d’équipe d’Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

Seuls quelques morceaux de capsule en question, qui a permis au Rover de se poser sur Mars, ont pu résister à la chaleur de son entrée dans l’atmosphère de Mars à 20’000 km/h alors que sa vitesse à l’impact sur la planète était de 126 km/h. Le parachute et la coque arrière avaient déjà été photographiés par le Rover mais jamais la NASA n’avait pu voir la scène d’un point de vue aérien qui fournit bien plus de détails. Ces images pourraient contribuer à assurer des atterrissages plus sûrs pour les futurs engins spatiaux tels que le Mars Sample Return Lander, qui fait partie d’une campagne multimission qui ramènerait sur Terre les échantillons de roches, d’atmosphère et de sédiments martiens prélevés par Perseverance pour une analyse détaillée.