Environnement: L’héliski remporte le prix du transport absurde

«Le ski héliporté ne respecte pas le fragile espace alpin. Il effraye la faune sauvage et émet d’énormes quantités de CO2». L’Initiative Alpes a communiqué mardi le «gagnant» de son concours, qui attribue le prix de la Pierre du Diable au transport le plus nuisible à l’environnement. «S’envoler dans les Alpes au bruit vrombissant des rotors et juste pour le plaisir, écrit l’association, menaçant la quiétude de la nature est absurde, contraire à toute conscience environnementale et ne correspond pas à un esprit sportif».