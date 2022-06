Crise climatique : L’héritage des plus grands pollueurs dans le viseur des Jeunes socialistes

Une initiative populaire doit être lancée ce dimanche pour que l’État s’accapare 50% des successions de plus de 50 millions afin de lutter contre le réchauffement climatique.

Les Jeunes socialistes devraient valider dimanche le lancement d’une nouvelle initiative populaire à la demande limpide: taxer les héritages de plus de 50 millions de francs à 50%. Pour quoi faire? Lutter contre le dérèglement climatique. La future ex-présidente du parti Ronja Jansen a expliqué à « Blick » les contours de l’idée.

«On critique souvent les personnes qui achètent des fraises en hiver ou qui boivent leur café dans un gobelet plastique, mais leur impact est faible comparé à celui de ceux qui sont aux manettes du pouvoir. Ce sont eux qui décident si l’on forera ou non du pétrole, ce qui sera produit et comment on le produira», dit-elle.