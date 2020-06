Corée du Sud

L’héritier de Samsung échappe à la prison

A l’issue de neuf heures d’audition, un tribunal de Séoul a rejeté la demande du procureur qui voulait placer en détention Lee Jae-yong, soupçonné de manipulation de prix lors d’une fusion controversée.

A l’issue de neuf heures d’audition, un tribunal de Séoul a rejeté la demande du procureur, jugeant qu’il n’y avait pas de raison suffisante pour son arrestation, a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. Vêtu d’un costume sombre, un masque sur le visage en raison du coronavirus, l’héritier du plus gros conglomérat sud-coréen n’avait pas répondu aux questions des journalistes à son arrivée au tribunal.

Le parquet de Séoul avait annoncé jeudi avoir requis un mandat d’arrêt contre Lee Jae-yong, notamment soupçonné de manipulation de prix lors de la fusion controversée de deux unités de Samsung, Cheil Industries et C&T, en 2015.

Baisse artificielle?

M. Lee était l’actionnaire majoritaire de Cheil Industries, et les pourfendeurs de la fusion affirment que l’héritier de Samsung cherchait à rabaisser artificiellement le prix de C&T afin de lui donner une participation plus importante dans la nouvelle entité née du rapprochement des deux et qui était une composante importante de la structure du groupe. Ce qui lui aurait permis de conforter son emprise sur le conglomérat.