L’héritier d’une riche famille française perd la vie dans une avalanche en Savoie

L’homme d’affaires faisait partie d’un groupe de quatre qui se sont fait prendre dans une coulée à une altitude de 2390 m, selon les CRS. Il a été enseveli et n’a pas pu être ranimé.

Guillaume Mulliez, membre de la puissante famille d’entrepreneurs du Nord qui possède entre autres Auchan et Decathlon, est décédé lundi, dans une avalanche à Modane, en Savoie, a-t-on appris dans l’entourage de la famille, confirmant une information de BFMTV.

Au 8e rang des plus grandes fortunes françaises

«Un pan de montagne enneigé est parti et ils se sont fait prendre dans une coulée à une altitude de 2390 mètres», poursuivent les CRS. «Un des quatre randonneurs a été enseveli et rapidement trouvé et sorti mais malheureusement, le médecin n’a pas réussi à le ranimer.» «Le Bulletin d’estimation du risque avalanche était à 4 sur 5», notent-ils.