Los Angeles : L’héritier Robert Durst face à la justice après une pause liée au Covid

Le procès du richissime Américain, accusé d’avoir tué son amie Susan Berman d’une balle dans la tête en 2000, a repris lundi.

Getty Images via AFP

Le procès pour meurtre de Robert Durst, un richissime et fantasque septuagénaire rendu célèbre par un documentaire de la chaîne HBO qui lui fut consacré, a repris lundi à Los Angeles après une suspension de 14 mois provoquée par la pandémie de coronavirus.

Le procès de Robert Durst, qui plaide non coupable, s’était ouvert à l’issue d’une longue procédure en mars dernier à Los Angeles. Mais l’audience avait dû être suspendue seulement deux jours plus tard en raison de la pandémie.

À la reprise lundi matin, les avocats du richissime héritier ont demandé un report en arguant de cette longue interruption et de la santé chancelante de leur client, qui se trouve en détention mais n’était pas présent au tribunal. Le juge Mark Windham a toutefois rejeté cette requête, soulignant que la défense «avait eu au moins cinq ans pour se préparer à tous les cas de figure dans cette affaire».

L’accusation estime que Susan Berman, 55 ans à l’époque du meurtre, avait aidé Robert à dissimuler son rôle dans le meurtre de sa femme Kathleen et que Robert Durst a fini par tuer Susan Berman pour l’empêcher de répondre aux policiers new-yorkais qui enquêtaient sur la disparition de son épouse en 1982.

Documentaire

Mouton noir d’une des plus grandes familles de l’immobilier new-yorkais, Robert Durst avait été arrêté en mars 2015 à la veille de la diffusion du dernier épisode d’un documentaire biographique en six parties, diffusé par la chaîne HBO. Intitulé «The Jinx», la série avait relancé l’intérêt du grand public pour cette affaire et Robert Durst y figurait lui-même.