L’héritière des biscuits Bahlsen quitte l’entreprise le coeur en miettes

Allemagne : L’héritière des biscuits Bahlsen quitte l’entreprise le cœur en miettes

L’arrière-petite-fille de l’entreprise allemande a reconnu avoir été «méchante», «impatiente», «froide» et «dure», tout en confessant avoir eu des accès de panique et des crises de larmes lors de réunions.

La jeune héritière de l’empire allemand des biscuits et gâteaux Bahlsen a annoncé son départ de l’entreprise familiale, confessant des accès de panique et des crises de larmes dans de nombreuses réunions professionnelles. Le départ surprise, à 29 ans, de Verena Bahlsen du poste de «chief mission officer», chargée de piloter la transformation durable de l’entreprise, avait été annoncé dans un communiqué du groupe la semaine dernière, sans plus de détails.