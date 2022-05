Etats-Unis: L’héroïne d’un GIF culte est décédée à 16 ans

États-Unis : L’héroïne d’un GIF culte est décédée à 16 ans

Visage incontournable des réseaux sociaux, Kailia Posey a mis fin à ses jours lundi à Washington, a annoncé mardi sa famille.

Kailia était apparue dans l’émission «Toddlers and Tiaras» en 2012.

Elle est apparue un jour de 2012 dans l’émission américaine «Toddlers and Tiaras», consacrée au monde des concours de beauté. Inscrite à une compétition, la petite Kailia Posey partageait son enthousiasme face à une caméra: «J’adore gagner de l’argent!» jubilait-t-elle, tout en se fendant d’une mimique qui deviendra un GIF culte. Dix ans plus tard, les internautes voulant exprimer l’envie ou la malice continuent d’utiliser avec grand bonheur cette courte séquence.

Si son visage et son expression sont bien connus des réseaux sociaux, l’identité de cette jeune fille l’est beaucoup moins. Et c’est dans de bien tristes circonstances que les internautes peuvent désormais mettre un nom et un prénom sur cette image mythique: elle s’appelait Kailia Posey. Mardi, sur Facebook, la mère de l’adolescente de 16 ans a fait part de son décès. «Je n’ai pas les mots. Une magnifique fille est partie. Merci de respecter notre intimité dans la perte de Kailia. Mon bébé pour toujours», a-t-elle écrit.