Stéréotypes: L’heure à laquelle on fait du shopping en ligne dit beaucoup de nous

De genre ou d’origine géographique, notre profil influence notre consommation. 20min/Michael Scherrer

Hommes ou femmes, Romands ou Alémaniques, au bureau ou en télétravail: nos caractéristiques socio-économiques influencent logiquement nos actes d’achat, jusqu’à l’heure à laquelle on y procède. Les chiffres publiés par l’entreprise de commerce en ligne Digitec Galaxus l’éclairent à leur manière.

Tout d’abord, on constate que le télétravail a modifié les tendances. Que les patrons le sachent: les employés semblent plus assidus avec l’avènement du boulot à la maison. Avant la pandémie, par exemple, on constatait un pic de fréquentation du site vers 16h, soit peu avant de quitter le bureau. En 2021 et en 2022, rien de tel. Pas de pic à 16h, mais une fréquentation plus régulière jusqu’en début de soirée. Les ventes ont par contre augmenté plus tard, autour de 21h-22h.

Les commandes au boulot juste avant de quitter le bureau ne passent pas incognito. Digitec

À table plutôt qu’en ligne

Il est aussi possible d’ancrer dans la réalité un cliché culturel: oui, les Suisses alémaniques soupent plus tôt. On constate dans les cantons germanophones une décrue des commandes entre 18h et 19h, tandis que leur niveau reste solide en Suisse romande et au Tessin. Chez les Latins, le creux se produit soudainement à 19h avant de retrouver les mêmes niveaux qu’outre-Sarine.

On mange plus tôt à Bümpliz qu’à Begnins. Digitec

Enfin, on peut également deviner dans les données le fait que certaines tâches ménagères sont encore plus souvent réalisées par les femmes. Par exemple, elles sont soudainement moins nombreuses à faire leur shopping en ligne à l’heure où il faut préparer le repas du soir, alors que les hommes continuent à acheter. Les femmes se rattrapent en soirée et, surtout, en début d’après-midi. L’histoire ne dit pas qui a nettoyé la cuisine…