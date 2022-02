MEGANE E-TECH 100% ELECTRIQUE – L’heure de la «Renaulution» a sonné chez Renault

Renault sonne la «Renaulution». Avec cet alignement stratégique, le PDG du groupe, Luca de Meo, veut chambouler le constructeur automobile français et se réorienter entièrement vers la mobilité électrique. D’ici 2025, il prévoit de sortir sept modèles 100% électriques et à partir de 2030, Renault entend ne proposer plus que des véhicules électriques, du moins en Europe.

Mais la mobilité électrique n’est rien de nouveau pour Renault. Les Français sont des pionniers dans ce domaine. En effet, depuis dix ans déjà, le constructeur compte plus de dix véhicules électriques dans sa gamme, dont la Renault Zoe, qui au fil des années, est devenue la voiture électrique la plus vendue en Europe, avant que la Tesla Model 3 ne se mette à cartonner. Entre-temps, Renault peut se targuer d’avoir écoulé bien plus de 400’000 voitures électriques, qui à elles toutes, ont parcouru plus de dix milliards de kilomètres.

Un look de crossover futuriste

Renault entend désormais rebondir avec la Megane E-Tech électrique, encore appelée Megane E. La variante électrique du modèle compact à succès est, en parallèle à ses consœurs du même nom, également proposée avec un moteur thermique, même si elle n’a rien à voir avec elles, hormis le nom. Elle est basée sur une nouvelle plateforme sur laquelle reposeront prochainement d’autres voitures électriques du groupe. Le design est, lui aussi, fondamentalement différent: la Megane E a un look de crossover futuriste et fait 16 cm de moins que la variante à motorisation traditionnelle.

La batterie a une autonomie de 450 kilomètres. Renault La puissance de charge maximale est de 130 kW, ce qui est en partie nettement moins rapide que la concurrence. Renault Le cockpit est dominé par un écran tactile vertical et un écran d’affichage situé derrière le volant. Le logiciel est signé Google. Renault

Des phares LED étroits, une signature lumineuse marquante à l’avant et à l’arrière, incluant une bande LED traversante à l’arrière, d’énormes roues et des poignées affleurantes apportent une touche futuriste. Le cockpit est dominé par un écran vertical, combiné à un grand écran transversal derrière le volant. Le logiciel et l’assistant vocal sont signés Google. Tous les revêtements de sièges en tissu sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et de nombreux éléments visibles et non visibles de l’habitacle sont en plastique recyclé. La Megane E est, par conséquent, recyclable à 95%.

Bien, mais pas révolutionnaire

Entièrement repensé, le moteur électrique développe une puissance de 160 kW/218 ch, ce qui assure une bonne accélération au pied levé et une bonne élasticité. La batterie d’une capacité de 60 kWh permet une autonomie WLTP de 450 km et une puissance de charge maximale de 130 kW en courant continu, la concurrence étant en partie nettement plus rapide à ce niveau. Toujours est-il que, dans des conditions optimales, il faut compter 42 minutes sur une borne de recharge rapide pour passer de 0 à 80% de charge. La consommation moyenne est de 18,3 kWh selon la norme WLTP.