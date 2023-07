Basketball: L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour LeBron James 

LeBron James va repartir pour une 21e saison en NBA, la sixième sous le maillot des Los Angeles Lakers. Imago

LeBron James, superstar de la NBA et des Los Angeles Lakers, a déclaré être toujours animé par l'amour du jeu et que l'heure de sa retraite n'avait pas encore sonné à 38 ans, mercredi soir à Los Angeles, à l'occasion d'une remise de prix.

«Je me fiche de savoir combien de points je vais encore marquer et ce dont je suis encore capable de faire sur un parquet», a déclaré LeBron James après avoir reçu une récompense, lors de la cérémonie des ESPY awards, événement créé par le groupe audiovisuel ESPN. «La vraie question que je me pose est: puis-je encore jouer sans tricher? Le jour où je ne pourrai plus rien donner sur le terrain sonnera le glas de ma carrière. Vous avez de la chance, les gars, ce jour n'est pas aujourd'hui», a ajouté James, honoré pour être devenu - en février - le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, devant Kareem Abdul-Jabbar.

Le quadruple champion NBA, qui fêtera ses 39 ans en décembre, a ainsi mis fin aux spéculations sur une éventuelle retraite. Fin mai, après l'élimination des Lakers en finale de conférence Ouest par Denver (4-0), il avait laissé planer le doute sur son avenir de joueur. «Nous verrons ce qui se passera... Je ne sais pas. Pour ce qui est du basket, j'ai beaucoup de choses à penser», avait-il alors affirmé. «Lorsque la saison s'est terminée, j'avais effectivement laissé entendre que je n'étais pas sûr de continuer, je me suis posé la question, comme je me la pose depuis un an ou deux», a-t-il précisé mercredi.

James, engagé avec les Lakers jusqu'en 2025, a balayé l'idée selon laquelle il continuait de jouer pour évoluer un jour avec l'un de ses fils, voire les deux. Âgé de 18 ans, son fils aîné Bronny va porter les couleurs de l'équipe universitaire de Californie du Sud dans le championnat NCAA la saison prochaine, et pourrait être éligible pour la Draft NBA en 2024.

«Vous savez ce qui me motive encore chaque année? C'est d'observer et d'entraîner mes fils et leurs équipes» LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers

Mais le fait d'entraîner ses fils contribue à maintenir son enthousiasme, a-t-il souligné. «Vous savez ce qui me motive encore chaque année? C'est d'observer et d'entraîner mes fils et leurs équipes», a-t-il dit. «Voir mes enfants (ndlr: jouer) me ramène à la raison pour laquelle je joue […] c'est-à-dire l'amour pur de ce beau jeu, a-t-il expliqué. Et, oui, il me reste encore des choses à donner. Beaucoup de choses.»