Mondiaux de cyclisme: L’heure de la révélation a sonné pour Ilian Barhoumi

«Le but, ce sera de prendre du plaisir. Car souvent, ça veut dire que la performance est au rendez-vous.» Le grand coureur de l’équipe M19 d’AG2R Citroën a déjà levé deux fois les bras cette saison. Ilian Barhoumi a conservé son titre national chez les juniors presque facilement fin juin à Wetzikon (ZH). Trois mois plus tôt, il avait remporté l’Eroica, les Strade Bianche des athlètes de son âge. En prime, il vient de sortir avec une belle 3e place du général du Tour de l’Ain, un petit Tour de France pour les cyclistes de sa catégorie. De quoi engranger de la confiance.

Le Fribourgeois se définit comme un coureur «qui passe bien partout». Le rouleur-grimpeur sait un peu tout faire, comme souvent ceux qui ont commencé par le VTT dans leur jeunesse. «Ce que je préfère, ce sont les longues montées pas très raides. En dessus de 10%, ça devient compliqué», rigole-t-il. À Glasgow, le circuit et ses mini-côtes entre 10 et 20% risquent donc de lui faire mal aux pattes. «Ce parcours est unique. Ça fait vraiment critérium… Je préfère quand c’est un peu plus long, c’est vrai. Je ne suis pas le meilleur quand il y a des relances à répétition.»

L’espoir du cyclisme suisse n’est pas franchement étonné par ses bonnes performances de 2023 et, rien que ça, ça veut dire quelque chose de son caractère. «J’ai bien travaillé cet hiver et c’était le but de faire des résultats, assure-t-il sans ciller. Après, ce n’est pas une surprise, mais ça fait du bien. On sait quand même si on a le niveau au départ d’une course… Mais je dois quand même avouer que mon succès sur les Strade Bianche juniors, ça a fait office de déblocage mental.»