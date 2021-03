Une heure de sommeil en moins, une heure de jour en plus: la Suisse et l'Europe passent ce week-end à l'heure d'été, un changement controversé auquel l'Union européenne a officiellement décidé de mettre fin... toujours sans concrétisation. À deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, les horloges avanceront de 60 minutes: il sera trois heures et on dormira donc (théoriquement) «une heure de moins».