Covid-19 en Suisse : L’heure du bilan pour la task force scientifique

Le groupe d’experts spécialement créé dans le cadre de la pandémie disparaîtra jeudi. Un rapport final pointe des failles dans les prévisions, l’organisation et la communication.

Difficile répartition des rôles

Manque de communication et de confiance, incompréhension sur la répartition des rôles entre les dirigeants et les spécialistes ont contribué à semer le doute durant les premiers mois, explique Martin Ackermann. Des changements à la tête des différentes instances, notamment l’arrivée d’Anne Lévy comme directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), ont permis de clarifier la situation dès l’été 2020.

Malgré tout, les constats et déclarations de la task force n’ont pas toujours été en phase avec les mesures prises au niveau politique, notamment lors de la deuxième vague en automne 2020. La task force a rapidement recommandé des mesures plus sévères, avertissant, dès début juillet, d’une évolution défavorable de la pandémie en Suisse, mais le Conseil fédéral n’a réagi que dans le courant du mois d’octobre. «La réaction est arrivée bien trop tard», estime Martin Ackermann. «De nombreuses personnes sont tombées malades et sont décédées à cause de ça.»