France : L’heure du jugement pour l’ancien président Nicolas Sarkozy

Le parquet a requis contre Nicolas Sarkozy un an de prison, dont six mois avec sursis, dans le dossier dit Bygmalion. Le jugement sera rendu à 10 heures.

En mars, il était devenu le premier ancien président français (2007-2012) à être condamné à de la prison ferme – trois ans dont un ferme -, pour corruption et trafic d’influence, dans une affaire dite «des écoutes», dans laquelle il était poursuivi pour une tentative présumée de corruption d’un juge. Il a fait appel. Après cinq semaines d’audiences en mai-juin dans le dossier Bygmalion, le parquet a requis contre Nicolas Sarkozy un an de prison, dont six mois avec sursis.

«Show à l’américaine»

Pendant la campagne pour sa réélection à la tête de l’État en 2012, Nicolas Sarkozy a été un «candidat désinvolte», demandant «un meeting par jour», des «shows à l’américaine» et a laissé filer les dépenses sans s’en préoccuper, avait soutenu le parquet dans son réquisitoire à deux voix. Un montage illégal entre le parti de la majorité d’alors, l’UMP -que Nicolas Sarkozy rebaptisera LR par la suite- et la société organisatrice de meetings Bygmalion, aurait couvert cette campagne somptuaire.

Contrairement à ses 13 coprévenus (anciens cadres de la campagne et de l’UMP ainsi que de la société Bygmalion) Nicolas Sarkozy n’est pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l’explosion des dépenses de campagne autorisées. Il n’est jugé que pour «financement illégal de campagne». Il encourt un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende.