Suicide de Lucas (F): L’heure du jugement pour les ados accusés de harcèlement

Séverine, la mère de Lucas, et des membres de sa famille lors d'un rassemblement en son hommage, le 5 février 2023.

Lucas, 13 ans, a-t-il été poussé au suicide à force d’être harcelé? La juridiction rendra à 8h30 sa décision qui ne portera que sur l’éventuelle culpabilité des mineurs, deux garçons et deux filles, a indiqué à l’AFP l’un de leurs conseils, Emmanuelle Larrière. S’ils sont reconnus coupables, une nouvelle audience aura lieu pour statuer sur la sanction, a ajouté l’avocate.

Ces quatre élèves du collège de Golbey, établissement proche d’Epinal où était également scolarisé Lucas, ont comparu à huis clos le 3 avril pour des faits présumés de «harcèlement scolaire» entre septembre 2022 et janvier 2023 ayant «entraîné le suicide» de leur camarade.

Surprise

A la surprise générale, le parquet, pourtant à l’origine de ces poursuites, a proposé lors de cette audience une nouvelle lecture du dossier, retenant certes contre eux des faits de harcèlement, mais désormais sans lien causal avec le suicide , contrairement à ce que soutiennent les proches de Lucas. «Au vu de l’analyse du dossier et de ce qui s’est dit à l’audience, il restait un doute par rapport à la causalité» entre le harcèlement et le geste désespéré de Lucas, avait indiqué à l’AFP le procureur d’Epinal, Frédéric Nahon.

Un revirement lié à «la date du dernier fait de harcèlement caractérisé, remontant à novembre. Il s’est écoulé plus d’un mois entre le dernier fait caractérisé et le suicide», avait justifié le magistrat. Dans ses réquisitions, le parquet avait demandé, en cas de reconnaissance de culpabilité, «une mise à l’épreuve éducative des mineurs» jusqu’à la prochaine audience, a précisé M. Nahon à l’AFP.

Le dernier mot reviendra toutefois au tribunal pour enfants, toujours saisi de faits de «harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide» et qui devra déterminer s’il y a effectivement un lien causal entre les deux, avait souligné le magistrat.

Période retenue

Certains des collégiens ont en effet eu 13 ans à la fin de l’année 2022, mais n’avaient que 12 ans lors des premiers faits de harcèlement retenus dans le dossier. Or la loi établit une présomption de non-discernement selon laquelle, en dessous de 13 ans, un mineur est présumé ne pas pouvoir comprendre les conséquences de ses actes et ne peut donc pas être reconnu coupable d’une infraction.

Lorsque le harcèlement scolaire est la cause d’un suicide, les mineurs de 13 à 16 ans encourent cinq ans de prison, contre un an et demi en cas de harcèlement «simple». En-dessous de 13 ans, la loi ne prévoit ni peine de prison ni amende mais des mesures éducatives.