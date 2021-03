France : L’heure du jugement pour Sarkozy dans l’affaire des «écoutes»

Nicolas Sarkozy sera-t-il le deuxième ancien président français condamné sous la Ve République après Jacques Chirac? Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi son jugement dans l’affaire dite des «écoutes», après de lourdes réquisitions en décembre.

Le tribunal doit commencer la lecture de sa décision à partir de 13 h 30 et dire si l’ancien chef de l’État est reconnu coupable des délits de corruption et de trafic d’influence, qu’il conteste.

Quelle que soit la décision du tribunal, elle sera historique, plus de neuf ans après la condamnation de Jacques Chirac à deux ans de prison avec sursis dans une affaire d’emplois fictifs à la ville de Paris, dont il avait été le maire.

La décision sera aussi cruciale pour Nicolas Sarkozy, qui affronte dès le 17 mars un deuxième procès dans l’affaire «Bygmalion», portant sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. Retiré de la politique depuis 2016 mais toujours très populaire à droite, un an avant le prochain scrutin présidentiel, Nicolas Sarkozy a fermement réclamé à la barre d’être «lavé de cette infamie».

«Je le fais monter»

L’affaire des «écoutes» remonte à 2014. À cette époque, l’usage de WhatsApp et autres messageries cryptées était peu répandu, a mis en avant l’ancien chef de l’État.

Une dizaine de leurs conversations ont été retranscrites. Elles prouvent selon l’accusation qu’un «pacte de corruption» a été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat et un ancien haut magistrat, Gilbert Azibert.

Pour le ministère public, Gilbert Azibert a transmis, via Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret et tenté d’influer sur un pourvoi en cassation formé par Nicolas Sarkozy dans le cadre d’une autre affaire. En échange, ce dernier a accepté d’appuyer la candidature du magistrat pour un poste de prestige à Monaco. «Il a bossé hein!» lance notamment Me Herzog dans un des échanges lus à l’audience. «Moi, je le fais monter», affirme un autre jour Nicolas Sarkozy.