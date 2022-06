France : L’heure du réquisitoire au procès des attentats du 13-Novembre

Après neuf mois d’audience, trois jours de réquisitions. La parole est à l’accusation mercredi au procès des attentats du 13-Novembre, qui juge à Paris Salah Abdeslam et 19 coaccusés.

Ce procès hors norme par sa durée, ses plus de 2500 parties civiles et sa charge émotionnelle touche à sa fin, plus de six ans et demi après les pires attentats jamais perpétrés sur le sol français.