France : L’heure du verdict au Procès des attentats du 13-Novembre

Après 10 mois d’audience à Paris, c’est l’heure du verdict de la cour d’assises spéciale pour Salah Abdeslam et ses coaccusés.

Avant cela et devant une salle comble du Palais de justice de Paris, elle avait donné la parole pour la dernière fois aux 14 accusés présents – six autres dont cinq hauts cadres de l’État islamique présumés morts sont jugés en leur absence.

«Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur», a soutenu depuis le box le principal d’entre eux, Salah Abdeslam, réitérant ses excuses «sincères» aux victimes. «L’opinion publique pense que j’étais sur les terrasses avec une kalachnikov, occupé à tirer sur des gens, l’opinion publique dit que j’étais au Bataclan. Vous savez que la vérité est à l’opposé», a lancé à la cour le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. «Si vous me condamnez pour assassinats, vous commettrez une injustice», a asséné Salah Abdeslam.

«Sang des victimes»

Salah Abdeslam, qui a soutenu à l’audience avoir renoncé à actionner son gilet explosif «par humanité», n’est «ni psychopathe ni sociopathe», a martelé l’une de ses avocats, Me Olivia Ronen. Il est un «exécutant déserteur», mais la sanction demandée est digne d’un «tribunal militaire» qui juge des «ennemis» et non «des accusés», a vilipendé son confrère Me Martin Vettes.