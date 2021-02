Allemagne : L’heure du verdict pour le «cerveau» présumé de l’EI

Il est présenté comme le «cerveau» du groupe État islamique en Allemagne: le prédicateur irakien «Abou Walaa» risque mercredi onze ans de prison pour avoir radicalisé des jeunes et dirigé un réseau djihadiste.

Il est accusé d’appartenance à l’EI et de soutien à cette «organisation terroriste étrangère». Des peines comprises entre quatre et onze ans de prison ont été requises contre les prévenus. L’avocat du principal accusé a lui plaidé l’acquittement.

«Sans visage»

Le principal accusé était arrivé en Allemagne comme demandeur d’asile en 2001 et a été arrêté en novembre 2016 après une longue enquête du renseignement intérieur. Très prudent et discret, il était surnommé «le prédicateur sans visage», car ses prêches en ligne, très regardés dans la jihadosphère, ne le montraient jamais de face. Il est aussi accusé d’avoir prêché le djihad dans la mosquée de Hildesheim, désormais fermée.

«Escroc»

L’accusation s’est essentiellement appuyée sur le témoignage d’un informateur du renseignement intérieur allemand qui pendant des mois a récolté indices et éléments de preuves contre le prédicateur irakien. Craignant pour sa vie, ce témoin à charge a été exempté de témoigner à l’audience. Un autre informateur clé, combattant djihadiste désabusé, de retour des anciens territoires de l’EI, a aussi accepté de coopérer et de raconter comment le réseau d’Abou Walaa l’a fait partir via Bruxelles et la Turquie.