Afghanistan : «L’heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l’Amérique»

Le président américain Joe Biden doit prononcer un discours très attendu mercredi pour annoncer le départ des troupes US du sol afghan, après près de 20 ans de présence militaire.

Getty Images via AFP

Le président des Etats-Unis Joe Biden va marteler mercredi, dans son discours très attendu sur l’Afghanistan, que «l’heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l’Amérique» et de «ramener les troupes américaines à la maison».

«Nous ne pouvons pas continuer le cycle»

Toutefois, «notre travail diplomatique et humanitaire va continuer» dans le pays, doit-il souligner.

«Ramener les troupes à la maison»

«L’heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l’Amérique. L’heure est venue de ramener les troupes américaines à la maison», doit-il encore dire.

Les Etats-Unis sont intervenus en Afghanistan il y a près de 20 ans, dans la foulée des attentats contre les tours jumelles de New York et le Pentagone. Ils ont chassé du pouvoir à Kaboul les talibans, accusés d’avoir accueilli Oussama ben Laden et sa nébuleuse jihadiste Al-Qaïda responsable des attentats, mais se sont ensuite enlisés.