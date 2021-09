Fribourg - L’HFR craint le pire à la veille des fêtes de la Bénichon

La Bénichon, c’est LA fête fribourgeoise

Traditionnellement, à Fribourg, la Bénichon marque l’arrivée de l’automne, la fin des récoltes et surtout la descente des troupeaux après une été passé à l’alpage. Aujourd’hui, c’est encore une fête incontournable pour la plupart des familles fribourgeoises, qui profite souvent de l’occasion pour se retrouver. On y danse, on y chante, on y boit et on y mange, beaucoup. La date varie toutefois d’une région à l’autre, mais les deux principales sont le deuxième week-end de septembre et le deuxième week-end d'octobre.